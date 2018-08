Macky Sall : « le net n’a pas été conçu pour que les gens soient insultés »

Le chef de l’Etat du Sénégal fustige l’utilisation malveillante de l’Internet. Macky Sall, présidait, ce jeudi, à la cérémonie de remise des prix du Concours Général 2018.

Le thème, « Ressources numériques éducatives : opportunités et perspectives », a permis au président Sall de réguler la toile.

« On n’a pas conçu le Net pour passer son temps à insulter les gens, pour dire du mal », a fustigé le Chef de l’Etat. Macky Sall prône pour un Net saint.

Aussi propose-t-il des stratégies de veille collective.

« Il faut mettre en place un dispositif pertinent de gouvernance de ces ressources numériques éducatives, afin d’annuler les dérives et les dangers sur leurs manquements. D’où la nécessité d’organiser une veille stratégique collective et permanente pour contrecarrer les fakes news et autres informations fausses et malveillantes. Le Net est en train d’être complètement saboté par cette mauvaise pratique ».

