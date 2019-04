UGB – Les étudiants : “Li takh nous avons versé des eaux usées au bureau du recteur”

La tension était vive à l’Ugb ce mercredi, avec des étudiants qui ont aspergé le bureau du recteur d’eaux usées. Le Saes, qui informe qu’un enseignant a été aussi tabassé, a décrété 72 h à partir de ce jeudi.

Les étudiants du Cesl de l’Ugb se sont expliqués sur cet acte. Ils soutiennent qu’une fosse septique se déverse tout le temps devant leurs portes et restaurants, rendant le campus invivable. Ils disent avoir rencontré les autorités internes dont le recteur, les DG de la Sones et de l’Onas, Amnesty international et les familles religieuses. Malgré cela, ils ne se sont pas fait entendre. Raison pour laquelle, ils ont « prélevé symboliquement une partie de l’eau usée qui se déverse devant nos portes et nos restaurants pour la verser devant les portes des autorités sous forme de protestation »