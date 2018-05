Universités : les bourses du mois de mai (déjà) disponibles

L’État semble avoir retenu la leçon. Selon Vox Populi, il a déjà commencé à payer les bourses du mois de mai. Le journal rapporte que les étudiants ont reçu hier, mardi 29 mai, sur leurs téléphones portables, des messages de la banque Ecobank leur indiquant que leurs bourses sont disponibles.

La veille, le chef de l’État et les étudiants avaient conclu un accord validant la hausse des bourses et la baisse des tarifs des tickets de restauration. Aussi, Macky Sall a offert 30 bus et 5 ambulances aux cinq universités du Sénégal.

Des mesures qui ont poussé les étudiants à lever leur mot d’ordre de grève illimitée. Les cours devraient reprendre ce mercredi dans toutes les universités sauf à l’Université Gaston Berger (Ugb), qui avait boycotté la rencontre au Palais.

Auteur: Seneweb