GALSEN221 – Diary Sow a remporté le Concours général 2018. Elève en classe de Première S1 au Lycée scientifique d’excellence de Diourbel, elle a obtenu le 1er prix de Citoyenneté et Droits de l’Homme, avec une note de 16/20, le 2e prix de Sciences de la Vie et de la Terre (15/20), le 2e accessit de Sciences physiques (16/20) et le 2e accessit de Mathématiques (12,75/20). Nombre total de notes obtenues : 59,75. Zoom sur celle qui s’est adjugée le Concours, haut la main.

