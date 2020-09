Effectif de la gendarmerie : La révélation du Colonel qui fait mouche !

La sécurité est essentielle dans la stabilité d’un pays. Pour garantir la sécurité des citoyens, l’Etat a mis en place une stratégie adéquate matérialisée par un effectif suffisant de forces de défense et de sécurité. Invité de la matinale de RFM ce lundi 31 août 2020, le porte parole de la gendarmerie sénégalaise a dévoilé le nombre de gendarmes dont dispose le Sénégal.Cette révélation ne menace-t-elle pas notre sécurité nationale ?

La Gendarmerie réputée un corps respecté relève aussi de la grande muette.Elle en est la police par la brigade prévôtale.

« Entre 2012 et 2020, nous avons recruté 6 000 gendarmes », révèle le porte-parole de la gendarmerie sénégalais. Et le Colonel Pape Ibrahima Diouf d’ajouter qu’actuellement « l’effectif de la gendarmerie est à peu près estimé à 11 000″.

Cette révélation de l’officier supérieur de la gendarmerie sénégalaise a surpris plus d’un parce que ce chiffre est jugé très petit par rapport à la population sénégalaise qui est estimée actuellement à un peu plus de 16 millions d’habitants.

En plus avec cet effectif, la gendarmerie qui a en charge les zones rurales et péri-urbaines, pourra-t-elle mener à bien sa mission si on sait que ces zones sont les plus vastes du pays.

L’autre aspect qu’il faudra prendre en compte dans cette révélation du Colonel Pape Diouf, c’est la notion de secret défense. En effet en révélant l’effectif de la gendarmerie, ne met-il pas en danger la sécurité nationale quant-on sait que tous les pays sont surveillés à cause du développement de l’espionnage ?

Sur le plan de la stratégie militaire, on ne dévoile jamais son effectif au risque d’être pris en compte par un ennemi impromptu. Et qui veut gagner une guerre aujourd’hui doit d’abord gagner la bataille du renseignement.

Sur le plan de la géostratégie, le Sénégal est entouré par de potentiels foyers de tension, révéler le chiffe exact d’éléments de la Gendarmerie, n’est-ce pas mette en péril note sécurité nationale !

