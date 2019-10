la valeur marchande des effectifs faisait gagner des trophées en football, le « trophéthèque » du Sénégal ne serait certainement pas vide. On ne cessera jamais de le dire, le sélectionneur des « Lions » Aliou Cissé traîne avec la génération la plus dorée de l’histoire du football sénégalais. Et cela depuis un peu plus de quatre ans.

Le site allemand spécialisé dans la valeur marchande des joueurs, Transfer Markt, a publié le classement mondial des équipes nationales les plus cotées en termes de valeur marchande de leurs joueurs. Le Sénégal pointe à la 11e place mondiale et est la première équipe africaine du classement avec une valeur marchande de no effectif estimée à 418 millions d’euros (près de 273 milliards Fcfa).

Le Nigéria, deuxième en Afrique, vient à la 19e place mondiale avec un effectif qui vaut 212 millions d’euros.

L’Algérie, championne d’Afrique en titre, occupe la 21e place du classement et est troisième dans le continent avec un effectif estimé à 203 millions d’euros.