La suite après cette publicité

Les équipes d’EFL ont passé une deuxième série de tests au coronavirus. Les résultats sont tombés et la Ligue, via un communiqué, nous apprend ce samedi soir que 17 personnes ont été testées positives. Dix d’entre elles sont éparpillées dans huit clubs de Championship (D2 anglaise). C’est notamment le cas de Fulham, qui annonçait jeudi contenir deux cas positifs dans ses rangs. Autres clubs touchés par la maladie en Championship : Cardiff City, Preston et Middlesbrough. Les trois clubs comptent chacun un cas de Covid-19.

Sur les 17 personnes positives, les sept dernières font partie de trois clubs de League Two (D4 anglaise). Les équipes de League One (D3 anglaise) n’ont, quant à elles, pas été testées. « Les joueurs ou le personnel du club qui ont été testés positifs s’auto-isoleront désormais conformément aux directives fournies par l’EFL et seuls ceux qui auront été testés négatifs seront autorisés à entrer dans les installations du terrain d’entraînement », peut-on lire dans le communiqué.