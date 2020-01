Le président de la fédération Sénégalaise de footballeur, Me Augustin Senghor, son vice-président, Abdoulaye Sow par ailleurs Directeur du Coud et le double ballon d’or,Dioufy et la gaucher magique, Fadiga représentent le Sénégal lors de la cérémonie de Ballon d’Or qui se déroule ce mardi en Egypte. Selon la Rfm,Salah et Mahrez seraient forfaits mais Sadio Mané est le grand favori de cette grande messe. Du côté de Bambali, son village natal, c’est l’effervescence totale. Chants danses et festivités rythment depuis des jours ce patelin de l’international Sénégalais en prévision du grand sacre qui se prépare pour ce jour.

Assane SEYE-Senegal7

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article