El Hadj Ousseynou Diouf n’oublie toujours pas son passage à Liverpool. La pilule ne passe décidément pas pour l’ancien attaquant des lions de la Téranga. De passage chez les Reds entre 2002 à 2005, dirigés à l’époque par Gérard Houllier, Diouf affirme dans les colonnes de nos confrères de Afriquesports que ces années étaient l’une des pires expériences du footballeur comme il l’affirme ici : « Je n’ai jamais caché le fait que Liverpool ne me traitait pas bien. Et qu’ils chérissaient certains joueurs mieux que moi. J’estimais que j’étais considéré comme un outsider à l’époque, même si j’étais arrivé avec un meilleur profil ».

L’enfant terrible du football sénégalais affirme d’ailleurs qu’il était courtisé par les plus grands clubs européens à l’époque. Il ne comprend toujours pas que Liverpool l’ait maltraité. «Ce qui est contrariant, c’est que le Real Madrid et Barcelone m’avaient offert plus d’argent, mais je voulais vraiment aller à Liverpool. Et ce fut l’une de mes pires expériences. »

Les années Liverpool de Diouf ont été tumultueuses avec des guéguerres entre lui et ses coéquipiers ou dirigeants. Un peu plus de chance, et il aurait eu une carrière avec plus d’envergure