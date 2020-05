– les gestes barrières sont à maintenir (essentiels) ;

– la discipline commence chez nous ;

– la sensibilisation est de notre devoir, d’abord dans notre famille et en direction de notre environnement proche ;

– nos comportements doivent être irréprochables et même hors de chez nous ;

– nous acceptons que les citoyens ont le droit à l’opinion et le droit de culte ;

– le respect de l’autorité s’impose davantage pour une société civilisée ;

– nous devons apprendre à vivre avec le virus ;

– les déplacements doivent se justifier ;

– les enfants non concernés par la reprise doivent être maintenus à la maison ;

– nous devons nous assurer que les enfants en classe d’examen comprennent les mesures-barrières ;

– nous inciterons nos enfants en classe d’examen de veiller à leur protection personnelle et à celle des autres (sur le trajet, à l’école et au retour) ;

– nous devons surveiller et limiter les mouvements d’entrée et de sortie de nos foyers respectifs ;

– nous devons protéger les personnes âgées vivant avec nous, en limitant les contacts inutiles ;

– nous sommes un Peuple et devons être solidaires en pareils situations ;

– …

A moyens terme :

– l’évaluations se fera après la crise ;

– nous devons privilégier l’intérêt général quand la menace porte sur la Nation ;

– nous chercherons à cultiver le patriotisme ;

– nous chercherons à améliorer l’éducation à la citoyenneté et forger le civisme ;

Enfin, cette crise peut être le catalyseur d’un avenir meilleur si nous prenons les mesures de résilience qu’il faut (* SOPI DOXALIN *)

Enfin, soyons assidus dans les prières (chacun selon ses croyances), restons patriotes et prenons notre courage à bras le corps.

El Hadji Amadou SAMBA

DIrecteur Coopération et Partenariat- Caisse de dépôt et des consignations

L’article El Hadji Amadou SAMBA à Sonko: « Restons patriotes et prenons notre courage à bras le corps.… » est apparu en premier sur Snap221.info.