Ils étaient tous annoncés parmi les futurs meilleurs joueurs au monde. Avec un talent fou au début de leur carrière, tout le monde ou presque pensait qu’ils seraient de grandes stars de leur génération. Mais finalement, ils ont déçu. Même si certains ont remporté des titres individuels ou ont joué dans de grands clubs, ils ont pourtant déçu par rapport à l’attente que les observateurs du football avaient sur eux.

A la tête de ce classement, on retrouve le Brésilien Adriano. Même s’il a performé durant quelques saisons à l’Inter, sa carrière est partie en vrille à cause de quelques problèmes personnels. Derrière lui, figure Mario Balotelli, l’attaquant de Brescia dont certains prédisaient une plus grande carrière. Le Sénégalais El Hadji Diouf, qui était l’un des plus grands talents du continent et du monde, est à la 5e place.

