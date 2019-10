El Hadji Diouf, connu pour ses dribbles et ses changements de direction, n’a rien perdu de son talent. L’ancien international sénégalais, d’habitude très critique envers le sélectionneur national, change de casaque. Il a revêtu le maillot de l’unité nationale pour plaider l’union sacrée autour de Aliou Cissé. Pour lui, la critique est le lot quotidien de tous les entraîneurs.

L’heure est au rassemblement

«Je crois qu’il (Aliou Cissé) a les épaules et la tête pour pouvoir assumer ses choix. Il n’a pas un métier très facile. C’est comme le Président de la République ou le maire. Ils sont critiqués. Mais est-ce que lorsqu’on sera à leur place, on fera mieux? On veut un Sénégal uni où les gens sont ensemble. Notre rôle, c’est de soutenir le Président, les maires, les députés», conseille-t-il.

Maintenant, tout est rentré dans l’ordre avec Aliou Cissé

Il a ainsi décidé d’apporter tout son soutien au coach. «Aliou est un ami. C’est vrai qu’à un moment donné, on n’était pas d’accord. Maintenant, tout est rentré dans l’ordre. On va se voir pour aider le football sénégalais», a promis El Hadji Diouf dans les colonnes de nos confrères de iGFM.

Gagner la coupe d’Afrique…

Ce dernier qui assistait, samedi passé à la finale de la coupe du maire de la commune de Tassette, Mamadou Thiaw, fera remarquer que l’équipe nationale du Sénégal a un groupe qui peut lui permettre de gagner la coupe d’Afrique. «Mais pour la coupe du monde, on n’est pas encore prêts. C’est pourquoi je dis qu’il faut aller étape par étape. Il faut gagner la coupe d’Afrique d’abord et après, on parlera de la coupe du monde», a recommandé El Hadji Diouf.