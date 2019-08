Entre El Hadji Diouf et Sadio Mané qui est meilleur joueur ? Une question qui a et qui continue d’animer les discussions au Sénégal. Dans un entretien qu’il a accordé au journal Les Echos, Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille (OM), est revenu sur cette comparaison.

Pape Diouf déclare que c’est « difficile de dire que Sadio Mané est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. » Et pour lui, « El Hadj Diouf était quand même un très grand joueur. Je peux dire qu’il a su, plus que Sadio Mané, s’investir plus au sein de l’Equipe nationale ».

Le meneur

Revenant sur le double ballon d’or africain, l’ancien dirigeant de l’OM précise qu’il « fut un meneur et un leader. » Une chose que le sociétaire de Liverpool « n’est peut-être pas ou n’est pas encore. » Car, précise Pape Diouf, « un grand joueur influence toute son équipe. De ce point de vue-là, on attend de Sadio qu’il soit cet élément d’élite qu’il n’est pas pour l’heure. »

Top 5 des meilleurs joueurs sénégalais

L’ancien journaliste sportif estime aussi que « dire que Mané est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, relève aussi d’un classement très spécieux. Mais il a tenu aussi à ajouter que « Sadio Mané fait partie incontestablement du Top 5 des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps ».