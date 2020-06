Recruté par Liverpool en 2002, après une très belle Coupe du monde, El Hadji Diouf va finalement décevoir chez les Reds. La raison, des problèmes avec certains cadres de l’équipe, à l’image de Steven Gerrard ou encore de Jamie Carragher.

Mais à Liverpool, Diouf s’est également illustré pour ses frasques, comme le rappelle son ancien coéquipier, Jon Otsemobor. « El Hadji Diouf s’est présenté chez moi à 2h du matin, avec 10 femmes. J’étais encore un jeune garçon et j’étais juste déçu de penser qu’il a pris mon amitié et l’a utilisée. Je me sentais mal à l’époque. Dans le vestiaire, je lui ait dit que s’il avait besoin d’un endroit pour rester et tout ça, d’accord, mais je n’organise pas de fêtes pour toutes les personnes différentes qui s’envolaient pour le pays chaque week-end », dit-il dans des propos rapporté par Ledit.