El hadji Malick Sy Beye:Archive”voici Pape Bouba Diop en 2012″

Suite au rappel à Dieu de notre compatriote Pape Bouba Diop, international sénégalais de la génération 2002, le Secrétaire Général National du PDS, Me ABDOULAYE WADE a ordonné, le report des rencontres qui étaient prévues le dimanche 06 décembre 2020 entre le secrétariat national chargé des structures et des mouvements de soutien et les Cellules d’entreprises à une date ultérieure, en mémoire du défunt.

Pape Bouba DIOP, en sénégalais vaillant a su hisser très haut le drapeau national au concert du football mondial.

Les sénégalais se rappellent encore des moments inoubliables à la coupe du monde de 2002. Pape Bouba devenu immortel, marquait le but libérateur qui consacra la victoire du Sénégal sur la France plongeant ainsi notre pays dans l’allégresse et la liesse populaire à l’unisson.