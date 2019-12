« Quand Tanor a senti que cela n’allait plus, et qu’il n’avait plus confiance, il a écrit une note demandant qu’au troisième jour de son deuil, que ce soit moi qui préside la cérémonie », a déclaré El Hadji Mansour Mbaye dans un long entretien avec le journal L’Observateur.

Il a aussi fait une confidence sur le défunt président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) décédé le 15 juillet dernier, en France, à l’âge de 72 ans : « Le vœu le plus cher du Président Abdou Diouf était de se faire remplacer par Ousmane Tanor Dieng comme président de la République ».

Faites défiler vers le bas pour le prochain article