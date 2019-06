El Hadji Mouhammadou Lamine Bara Mbacké Falilou 9 ans déjà

30 juin 2010, 30 juin 2019, il y a 9 ans que le 6 eme khalife général des Mourides Serigne Bara Mbacké rendait l’âme.

Le premier Khalife émanant des petits-fils était âgé de 85 ans au moment de sa disparition. Il a vécu deux ans et demi à la tête de la communauté mouride.

Serigne Bara Mbacké avait succédé à Serigne Saliou Mbacké, après le rappel à Dieu de ce dernier le 28 décembre 2007.

Il s’exprimait aisément en arabe et français et était d’une bonté légendaire et d’une largesse incommensurable.

On se rappelle en 2008, il avait rendu visite à Abdoulaye Wade au palais de République.