L’affaire de l’émission « Célébrités et Région » qui passe actuellement à la Tfm se poursuit devant la justice. Après l’audition de Ya Awa, l’animatrice de l’émission, Birane Ndour et Bouba Ndour sont, à leur tour, convoqués à la gendarmerie. Selon le journal Les Échos, qui ébruite l’information dans sa livraison de ce lundi, Le Directeur général du Groupe Futurs Médias et son directeur des programmes feront face, ce 4 mai, aux enquêteurs de la Brigade de Faidherbe. Pour rappel, le boss de la 2stv, El Hadji Ndiaye a déposé une plainte mardi dernier qui vise l’animatrice Ya Awa, le Directeur des programmes de la Tfm et Am Kouyaté, le caméraman qui serait le propriétaire de l’émission.

