Encore un soutien venu de l’extérieur pour Didier Drogba dans sa course pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ancien international sénégalais et consultant de Canal+, Diomansy Kamara appelle à voter pour l’ex-attaquant de Chelsea.

« Capitaine courage des Eléphants de la Côte d’Ivoire, Didier Drogba a dignement servi son pays en défendant crânement ses couleurs en compagnie de ses coéquipiers pendant plusieurs années. Donc rien de plus légitime et de plus normal que d’avoir l’ambition de diriger le football ivoirien avec le soutien et le concours de toutes les forces vives du football local », a écrit sur sa page Facebook le Sénégalais qui ne comprend pas pourquoi certains s’en prennent à Drogba.

« Pourquoi tant d’invectives, tant d’incompréhensions et tant de vagues pour une candidature qui à mon sens devrait être banale, logique et très pertinente », se demande-t-il avant de poursuivre : « On a souvent reproché aux anciens footballeurs de ne pas être impliqués dans le développement du football AFRICAIN après leur carrière ! Pourtant d’autres grands frères ont eu le privilège de diriger leur fédération avec brio. Je pense notamment à l’Icône Salif Keita (président de la fédération malienne) ou encore à la Légende Kalusha Bwalya (président de la fédération zambienne) pour ne citer qu’eux ».

Pour terminer, Diomansy Kamara a affiché ouvertement sa position: « Je tiens à apporter mon soutien à l’immense footballeur qu’a été ‘Tito’, l’adversaire respectueux, le passionné du continent africain, l’ambassadeur émérite du football ivoirien et africain. Il mérite de diriger la FIF. Il en a les compétences, les légitimités techniques et académiques mais surtout il en a l’ambition et la motivation ».

Pour le consultant Canal+, il est nécessaire de voter Drogba pour trouver un consensus bénéfique pour le football ivoirien, véritable locomotive du football ouest-africain.

