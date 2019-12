Le leader de Pastef, « Les Patriotes », Ousmane Sonko s’engage très tôt, dans une recherche de moyens financiers pour affronter ses concurrents politiques en 2024. Leral s’est procuré du document de compte-rendu de la réunion de toutes les sections communales, des coordonnateurs de cellules et des militants du parti Pastef, « Les Patriotes », tenu le samedi 14 décembre 2019 à Mbour. Divers sujets ont été abordés, dont le principal, demeure la recherche avec ses militants, d’une épargne de 2 milliards 500 millions de FCfa.

Ainsi, il a été demandé au département de Mbour de trouver 1 650 donateurs, en raison de 50 000 FCfa, chacun d’ici 2024 et qui seront répartis dans les 16 communes, en fonction du poids électoral. Ensuite, le volet fonctionnement, évoqué, concerne le financement des activités : location du siège, paiement de factures d’eau et d’électricité, les déplacements du président etc.

Sous ce registre, chaque coordination départementale doit cotiser 20 000 FCfa/mois pour l’épargne. Chaque section communale 15 000 FCfa/mois. Et, pour le fonctionnement du parti, chaque section départementale va cotiser 10 000 FCfa/mois, chaque section communale 5 000 FCfa/mois. Il en est de même pour chaque cadre du mouvement des cadres. Chacun parmi eux, va verser 10 000 FCfa/mois et les enseignants 12 000 FCfa pour l’année.

Devant célébrer l’anniversaire du parti le 04 Janvier 2020, il est prévu pour chaque section départementale, une participation de 30 000 FCfa. Et, chaque Commune va participer à hauteur de 20 000 FCfa pour l’organisation du meeting.

Ailleurs, il a été également, demandé, d’après le document, aux responsables qui ont pris des cartes de membre de retourner, les talons pour faciliter le contrôle. Au cours de cette rencontre, le volet social a été évoqué, tout en souhaitant la présence de Pastef dans les évènements heureux ou malheureux qui concerneront ses militants.

Le Pastef souhaite la mise en place des bureaux de sections communales dans les brefs délais, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

leral