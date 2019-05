Élections locales / Grand-Yoff : La Coalition Action Patriotique /And défar Sunu Gox bat le rappel des troupes

C’est dans une salle archi comble sis à Grand-Yoff que la coalition Action Patriotique /And défar Sunu Gox, dirigée par le leader de l’UDES/R, Fatoumata Niang Ba, a tenu, ce dimanche, son Assemblée Générale. Cette rencontre a enregistré la présence de mouvements, d’associations, de partis politiques et de maires, tous membres de ce conglomérat d’acteurs politiques.

La coalition Action Patriotique /And défar Sunu Gox, pèse sans doute, lourd sur le landerneau politique sénégalais, d’autant que chacun des leaders qui la composent avait participé aux élections locales de 2014 avec des résultats satisfaisants.

Devant une foule acquise à sa cause, le leader de la Coalition, Fatoumata Niang Ba, a pris la parole, pour remercier tous les membres, de leur implication et de leur détermination lors de la présidentielle 2019, avant de les inviter à aller dans leurs bases respectives pour la préparation des prochaines élections locales.

‘’Vous avez été au cœur de la réélection du Président Macky SALL. Vous n’avez ménagé aucun effort pour la victoire de notre candidat dont l’ambition pour un Sénégal meilleur n’est plus à démontrer. À présent, je voudrais vous inviter, tous autant que vous êtes, avec la même détermination, à aller dans vos bases respectives pour parler aux populations en vue des prochaines élections locales. Nous avons l’obligation d’impulser le développement local de nos terroirs, car personne mieux que nous, n’est plus au fait des enjeux et des défis qui interpellent nos terroirs’’, a déclaré Fatoumata NIANG BA

Et la patronne de la Coalition Action Patriotique de lancer des piques au maire de la commune Grand-Yoff qu’elle considère comme un maire par défaut: ‘Il est actuellement question d’enjeux et de défis locaux à relever. À Grand-Yoff, ma très chère commune, nous n’avons malheureusement pas un maire qui est à la hauteur des attentes des populations. Il est temps que Grand-Yoff passe entre des mains plus dynamiques et plus compétentes pour le bien-être des Grand-Yoffois’’.

Relativement au mode d’élection des maires, Fatoumata NIANG BA a plaidé pour une élection au suffrage universel direct. Elle s’inscrit ainsi dans la logique du maire de Guédiawaye, Alioune SALL, qui estime qu’il faut repenser le mode de scrutin des élections municipales en permettant à la tête de liste désignée et vainqueur d’être élu d’office maire. Fatoumata Niang Ba soutient qu’une telle approche permettra d’éviter d’élire un maire qui n’est pas choisi par les populations.

Pour rappel, Fatoumata Niang Ba s’était particulièrement distinguée lors de la dernière présidentielle dans son fief à Grand-Yoff où elle était coordinatrice du Comité Électoral de Base de la Cité Millionnaire. Cette belle prouesse avait poussé le Président Macky Sall à lui témoigner son satisfecit lors de son passage à Grand-Yoff à l’occasion de la campagne présidentielle.