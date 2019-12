Moustapha Cissé Lô ne cesse d’asséner ses vérités au président Macky Sall. Il se dit contre la hausse des tarifs de l’électricité et dénonce la campagne de commercialisation de l’arachide qu’il juge catastrophique.

Coût de l’électricité

« Nous le disons avec force, que cela déplaise au parti ou à mes détracteurs ». Ce sont là les propos de Moustapha Cissé Lô, qui a fustigé la hausse du coût de l’électricité. « Tout le monde sait que l’électricité est chère, nous ne sommes pas d’accord de cette hausse », déclare-t-il.

Apr, arachide

Concernant l’Apr, Cissé Lô décrié par certains militants, continue de dénoncer l’organisation du parti et la politique gouvernementale sur la commercialisation de l’arachide.

« Je vais le dire haut et fort. Que ça déplaise aux partisans de l’APR ou à mes détracteurs. Le parti n’appartient pas à Macky Sall et nous ne sommes pas ses esclaves. Je le répète ici, les semences de l’arachide vont à des non ayants droit », a-t-il dit. Et de poursuivre : « Aujourd’hui, beaucoup de gens se réclament fidèles de Macky Sall, parce qu’il a le pouvoir et des prébendes à distribuer ».

