La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire est l’invitée du Jury du dimanche (JDD) aujourd’hui sur iRadio. Interpellée sur la hausse du prix de l’électricité, Zahra Iyane Thiam a tenu à faire une précision.

« Parler de hausse du prix de l’électricité, c’est un abus de langage. Parce qu’aucune hausse n’est intervenue sur le prix. Par contre, il y a eu le retrait d’une catégorie de clients de la tranche sociale subventionnée par l’Etat du Sénégal. C’est cela la corrélation qu’il faut avoir avec les propos que j’ai tenus (selon lesquels il faut) sécuriser le pouvoir d’achat des travailleurs. L’ajout sur la facture concerne cette tranche de clients bien déterminée enlevée de la subvention. L’Etat du Sénégal, dans le cadre de la compensation au niveau du secteur de l’électricité subventionne chaque année à hauteur de 250 milliards F CFA le client de la SENELEC pour justement permettre de réguler les prix puisqu’on ne leur impute pas les fluctuations du cours mondial. C’est pour permettre justement d’être équilibré sur les prix que l’Etat y met une subvention », assure madame le ministre.

« Maintenant, en mettant une subvention, il y a plusieurs catégories qui sont identifiées sur la base de la consommation électrique. Vous avez certains qui ont une puissance de consommation comprise entre 0 et 150 Kw/h, d’autres sont au-dessus de cette tranche. Quand vous entendez une puissance comprise entre 0 et 150 Kw/h, cela veut dire que c’est une famille normale avec quelques appareils électroménagers. C’est la famille dans la classe moyenne. Ils avoisinent plus de 600 mille ménages. Pour cette catégorie, l’Etat du Sénégal indique que les prix n’ont pas bougé d’un iota. Et la subvention sera maintenue.

Maintenant, pour cette autre catégorie qui consomme plus, et qui, de notre point de vue, a pu bénéficier de l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre. (…) Aujourd’hui, on est en transition vers un statut de pays pétrolier et gazier. En attendant, on fait des aménagements, des investissements pour atteindre la vitesse de croisière», a-t-elle dit.

