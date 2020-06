Bulelwa Madikane, une jeune femme sud-africaine a partagé son histoire inspirante sur Facebook sur la façon dont elle a grandi; son enfance était différente des autres enfants.

Ses deux parents sont sourds et elle a dû aider ses parents à communiquer, l’un des plus difficiles était lors des soirées parentales où elle devait aider son père et son directeur à communiquer.

La stigmatisation de la communauté était un défi en soi et avait parfois causé une préoccupation considérable à Bulelwa. Elle avait également le pouvoir, étant l’aînée des enfants, elle mûrissait plus vite que les autres et connaissait tous les secrets de famille grâce à son rôle d’interprète de ses parents.

Bulelwa reconnaît que si elle est où elle est aujourd’hui, c’est grâce à ses parents, en voyant tout ce qu’ils ont fait pour elle.

Elle a écrit :

« Une histoire vraie

Grandir avec des parents sourds était l’un des défis que j’ai dû relever tous les jours de ma vie. Surtout à l’école quand il y avait des réunions de parents parce que je devais faire partie de la réunion pour m’assurer qu’il n’y a pas de barrière de communication entre mon père et le directeur . À l’époque, il y avait peu de gens qui comprenaient ou avaient des connaissances sur la communauté des sourds car beaucoup ont mis mes parents dans une catégorie en les surnommant “ODOMI” ( terme utilisé pour les sourds). En grandissant tout en sachant que vous avez des parents ezingo “DOMI” a parfois tué ma confiance parce que parfois les gens vont dire des choses que je finis par remettre en question Dieu, en demandant pourquoi moi?

Être l’aînée de la famille m’a obligée à grandir très tôt car je devais être l’interprète de mes parents , ce qui m’a permis de connaître tous les secrets de famille.

(…)

La plupart des gens étaient tellement confus que mes parents ont pu donner naissance à des enfants entendants parce que la plupart des gens pensaient qu’être sourd était une malédiction.

Grandir dans une société auditive peut parfois être épuisant – les gens posent des questions étranges -, ils peuvent vous faire sentir petit. Je remercie Dieu à travers tout ce que j’ai fait.



Me voici aujourd’hui à cause de mes parents, je ne serai jamais assez reconnaissante pour les choses qu’ils ont faites pour moi .

#Je suis un produit de la communauté des sourds et j’en suis fière .

#SignLanguage_is_a_Language

