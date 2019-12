La cérémonie de tirage au sort des éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021 a été effectué au Rwanda (Kigali.) Au total, Sept zones disputeront les préqualifications en cinq groupes à partir de janvier 2020 à travers le continent. Les cinq vainqueurs se qualifieront pour l’étape suivante du processus de qualification où ils rejoindront les 15 équipes qui ont participé au FIBA AfroBasket 2017 au Sénégal et en Tunisie. Ce qui fera un total de 20 équipes.

Ces 15 équipes qui sont automatiquement qualifiées pour le tour suivant sont : l’Angola, le Cameroun, la République Centrafricaine, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, l’Égypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, la Tunisie et l’Ouganda.

Automatiquement qualifiés pour le second tour de ces éliminatoires, les “Lions” devront donc attendre de connaître le vainqueur de la zone 5 et leur troisième et dernier adversaire. En attendant d’avoir son prochain entraîneur (Moustapha Gaye le nouveau DTN et actuel entraîneur de la sélection masculine, ou bien une nouvelle tête ?) Le Sénégal devrait débuter le 23 novembre jusqu’au 1 décembre 2020.

Les équipes ont été réparties en cinq groupes de quatre équipes chacun comme suit :

Groupe A : Tunisie, République Centrafricaine, RD Congo, vainqueur des zones 6 et 7

Groupe B : Sénégal, Angola, Mozambique, vainqueur de la zone 5

Groupe C : Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, vainqueur de la zone 4

Groupe D : Nigeria, Mali, Rwanda, vainqueur des zones 1 & 2

Groupe E : Maroc, Egypte, Ouganda, vainqueur de la Zone 3

Dans chaque groupe, les équipes disputeront deux tournois qui se dérouleront lors des trois fenêtres internationales.

Les groupes A, C et E joueront du 17 au 25 février 2020, les deux autres commenceront leur campagne lors de la fenêtre suivante du 23 novembre au 1er décembre 2020. Les lieux de compétitions seront communiqués ultérieurement.

Tous les cinq groupes joueront ensuite lors de la dernière fenêtre qui se déroulera du 15 au 23 février 2021.

Les trois meilleures équipes de chaque groupe à l’issue des deux étapes se qualifieront automatiquement pour le FIBA AfroBasket 2021 qui se tiendra au Rwanda.