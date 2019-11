Valdo Candido le sélectionneur de l’équipe nationale du Congo Brazzaville vient de dévoiler sa liste de joueurs qui disputeront les première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Ainsi pour affronter le Sénégal (Le 13 novembre à Lat Dior) 22 « Diables rouges » ont été convoqués. Une sélection en grande partie composée par des joueurs locaux, malgré la présence de quelques expatriés. Le Congo Brazzaville est actuelemnt classé 20e dans le clasement FIFA Afrique, et 92e mondial.

Liste des 22 joueurs du Congo Brazzaville

Gardiens de but : Christoffer Mafoumbi (Blackpool / Angleterre), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo) et Giscard Mavoungou (AS Cheminots / Congo)

Défenseurs : Fernand Mayembo (Le Havre / France), Carof Bakoua (Otohoo/ Congo), Elie Ikouma (Cara / Congo), Beranger Itoua (Sohar Fc / Oman) Ravy Tsouka (Vasteras SK FK/ Suède), Dorvel Dibekou (Etoile du Congo / Congo), Hugo Konongo (SEPSI OSK/ Roumanie), Dimitri Bissiki (AS Otoho/ Congo)

Milieux de terrain : Amour Loussoukou (Stade tunisien / Tunisie), Durel Avounou (SM Caen/ France), Gaius Makouta (AS Braga B/Portugal), Itali Ossété (Diables Noirs /Congo), Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor / Turquie)

Attaquants : Junior Makiéssé (US Tataouine/ Tunisie), Yhoan Andzouana (KSV Roeselare / Belgique), Prince Vinny Ibara (Beerschot/ Belgique), Silvère Ganvoula (VFL Bouhum/ Allemagne), Juvhel Tsoumou (FCSB / Roumanie), Yann Moukombo (Etoile du Congo / Congo)