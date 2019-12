En vue de leur participation à la campagne des éliminatoires de la prochaine coupe d’Afrique du football féminin, les « Lionnes » du Sénégal sont en regroupement depuis près d’un mois au centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw.

En poste depuis peu de temps, Mame Moussa Cissé, le nouveau sélectionneur, témoigne de la bonne progression de l’équipe qui retrouve du rythme : « L’équipe est en train de progresser parce que quand on est arrivé il y’a un mois, on a senti beaucoup de problèmes. Les filles sont restées longtemps sans jouer, depuis 5 à 6 mois elles n’ont pas joué…Mais on sent que le groupe progresse, on sent que les filles progressent individuellement.»

Avec comme objectif, une deuxième qualification à la CAN après celle acquise en 2012. Les « Lionnes » comptent se donner les moyens d’y parvenir comme l’a fait savoir Safiétou Sagna (Milieu terrain : « Notre objectif pour cette année est la qualification. On a une bonne équipe, nous restons focalisées sur notre potentiel », a déclaré l’une des doyennes de la tanière.

Avec un tirage au sort effectué le 4 décembre au Caire (Egypte), le Sénégal, se déplacera d’abord au Liberia avant de les recevoir à domicile a confié, Mme Seyni Ndir Seck, la chargée du football féminin. En cas de succès à ce premier tour, les « Lionnes » devraient par la suite rencontrer le Mali au second tour. À préciser que cette édition de la CAN passe de 8 à 12 équipes…