En mars dernier, la série Elite revenait avec fracas sur Netflix pour une troisième saison… plus que jamais attendue par les fans. À la fin de cette nouvelle saison riche de rebondissements, en coups bas et en histoires d’amour, le personnage de Polo décède au cours du bal de fin d’année. Il était donc certain que l’acteur Alvaro Rico n’allait pas être au rendez-vous pour une éventuelle saison 4. Mais le jeune homme de 23 ans n’est pas le seul à avoir fait ses adieux à la série, Netflix France vient en effet de révéler que quatre autres personnages quittent la série.

Cinq acteurs font leurs adieux

À la fin de la saison 3, nous quittons également Lucrecia et Nadia qui s’envolent pour New York dans le but d’entamer leurs études supérieures à l’université de Columbia. Ces adieux à l’aéroport sont véridiques puisque les actrices Danna Paola et Mina El Hammani quittent également la série. Après une année bien tumultueuse, Carla annonce son intention de quitter l’Espagne. C’est en réalité car l’actrice Ester Exposito ne reviendra pas dans la prochaine saison. Enfin, Valerio, incarné par Jorge Lopez fait aussi partie des personnages que nous ne reverrons plus. L’acteur avait en effet annoncé sa volonté de ne tourner que deux saisons.

Le départ confirmé sur Twitter

Une vidéo publiée sur Twitter par le compte officiel de Netflix France confirme ce mardi 19 mai 2020, le départ des cinq acteurs. On découvre ainsi Alvaro, Danna, Ester, Jorge et Mina en train de faire leurs adieux à Las Encinas et à leurs personnages : « Je veux dire à Carla que c’est une personne incroyable et une femme incroyable. J’aimerais être comme elle. Et je l’aime, je l’aime », explique en larmes Carla Esposito.

Mina El Hammani, elle aimerait que “Nadia “arrive à un point où elle peut être heureuse de faire ce qu’elle veut de l’avenir” et lui souhaite de “vivre sa vie”. Enfin Danna Paola adresse quant à elle un message pour tous les fans d’Elite : “Merci beaucoup de nous avoir accueillis, pour nous avoir laissés faire partie de la famille, pour nous avoir serrés, pour nous avoir tant aimés, pour aimer nos pays autant que nous aimons les vôtres. Nous vous aimons”.

Si Netflix décide de commander une saison 4, nous retrouverons donc Samuel (Etzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeka (Claudia Salas) mais aussi Omar (Omar Ayuso) et Cayetana (Georgina Amorós) et très certainement de nouveaux personnages !

