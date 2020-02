PUBLICITÉ

La tortionnaire Seynabou Ndiaye, qui mettait du savon en poudre dans les yeux de ses belles-filles âgées de 7 et 10 ans, va répondre de ses actes aujourd’hui devant la chambre criminelle de Dakar. Pour son acte, elle devra comparaître pour les chefs d’inculpation de «coups et blessures volontaires ayant entraîné la cécité sur deux enfants de moins de 15 ans».

L’As, qui donne l’information, rappelle que les faits se sont produits en 2015 à Darou Salam 1, dans la commune de Yeumbeul. Le 16 mai 2015, le délégué et l’imam du quartier, Babacar Cissé et Mamadou Diop, accompagnés par des notables, avaient dénoncé la maltraitance de Fatou Guèye et Nogaye Guèye. La mise en cause et son mari ont été arrêtés.

