Il y a quelques jours, l’annonce du remariage d’Adja Diallo, faite par elle-même, avait fait le tour des médias et des réseaux sociaux telle une trainée de poudre.

La présentatrice de la 2STV avait même publié des photos d’elle habillée en mariée, déclarant être devenue Mme Ehounam.

Mais ce n’était que charabia. Sur sa page Snapchat, elle a déclaré ce mercredi qu’elle a créé de toute pièce ce mariage pour rigoler. « Que personne m’envoie de messages sur ça (le mariage). Ok. On rigolait, c’est tout. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire et je suis bien comme ça. J’ai mon mec oui, on s’aime mais je ne suis pas mariée. Moi et Oussou on voulait seulement rigoler. Sur ce, bonne journée », écrit-elle sur Snap.

