Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, chef d’entreprise et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002.

Elon Musk travaille à révolutionner les transports sur Terre et dans l’espace.

Son constructeur automobile, Tesla Motors, qui a été fondé en 2003, introduit des véhicules entièrement électriques sur le marché de masse.

Il s’est installé auprès de la SEC en septembre 2018 pour avoir fait de prétendues “fausses déclarations” sur un projet de privatisation de Tesla et a dû démissionner de son poste de président.

SpaceX, la société de fusées de Musk, est maintenant évaluée à plus de 20 milliards de dollars.

Il a grandi en Afrique du Sud, puis a immigré au Canada à l’âge de 17 ans. Il a atterri aux États-Unis en tant qu’étudiant en transfert à l’Université de Pennsylvanie.

A la recherche du futur Bill Gates sans diplôme

Elon Musk répète ce qu’il a toujours dit : le diplôme c’est bien, mais pas fondamental. En 2014, dans une interview au média allemand Auto Bild, il avait déclaré : “Si un candidat est diplômé d’une grande université, cela peut être une bonne indication du fait qu’il sera capable d’accomplir de grandes choses, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Si vous regardez, par exemple, des gens comme Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle) ou Steve Jobs (Apple), ces gars-là n’ont pas obtenu leur diplôme universitaire, mais si vous avez la possibilité de les embaucher, bien sûr que ce serait une bonne idée.”

Pour les recruteurs, le diplôme d’une grande école ne suffit plus

Si les déclarations d’Elon Musk détonnent, la tech a toujours été précurseure sur la façon d’appréhender les candidats. Même en France, où les diplômes restent la pierre angulaire de la réussite sur le marché de l’emploi, les entreprises technologiques se montrent moins frileuses que les autres à recruter des candidats sans diplôme.