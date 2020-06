“Il m’a permis d’exister”

Jean-Luc Azoulay a eu droit à de beaux compliments de la part d’Elsa Esnoult. Invitée de Jordan de Luxe sur Non Stop People, Elsa Esnoult a fait de nombreuses confidences notamment sur ses complexes, mais aussi sur Jean-Luc Azoulay. Et au moment d’évoquer le producteur des Mystères de l’amour, Elsa Esnoult a fondu en larmes en lui vendant hommage : “Du coup je suis émue excusez-moi, avec ce que vous avez dit ça m’a touché. Celui qui m’a ouvert ce monde c’est vrai. J’ai une reconnaissance éternelle envers Jean-Luc. Il a donné un sens à ma vie vraiment, sincèrement. C’est à dire qu’en fait c’était au moment où j’y croyais plus du tout, parce que voilà j’ai passé, donc je me suis donné les moyens on va dire de réussir en faisant donc mes études, en passant je ne sais pas combien de castings, et j’y croyais plus et ça a été le casting des Mystères de l’amour qui a changé ma vie donc je lui suis éternellement reconnaissante et aussi envers Ariane Carletti qui hélas n’est plus là aujourd’hui, qui elle avait appelé mon agent à l’époque en disant je souhaiterai rencontrer Elsa Esnoult en casting”.

Face à l’insistance de Jordan de Luxe, Elsa Esnoult a poursuivi : “Déjà j’aurai jamais cru réussir au bout d’un moment vraiment un casting avec un vrai rôle, surtout en plus un rôle qui a fini par perduré, au départ je devais arriver pour 15 jours et puis maintenant ça va faire huit ans, et c’est surtout en plus cet homme qui m’a donné la chance de faire de ma deuxième passion mon métier qui est la musique et la chanson. Parce que on va dire que ce qui a précédé moi c’était vraiment la musique, donc en fait il m’a permis d’exister dans ce milieu-là et de me donner ma chance en fait tout simplement. C’est un ange gardien qui en plus me permet aussi d’apporter ma patte, mes chansons. Et ça c’est très rare”. Des propos qui devraient faire très plaisir à Jean-Luc Azoulay.

Par Alexia Felix