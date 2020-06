Ce qui a marqué les internautes, ce sont les parties intimes du présentateur

C’est le programme de vulgarisation scientifique le plus célèbre du petit écran. “E=M6” est diffusé depuis 1991 sur la chaîne M6 et est incarné par Mac Lesggy . L’objectif est de décrypter le quotidien des Français d’un point de vue scientifique qu’il s’agisse du corps humain, d’alimentation ou encore de technologies. Ce lundi 29 juin, M6 propose un numéro inédit consacré aux idées reçues qui vous empêchent de maigrir. A 21h05, le présentateur accompagné d’un médecin spécialisé en nutrition tentera d’expliquer et de comprendre comment être en bonne santé sans se contraindre à des régimes souvent inutiles et surtout inefficaces. Une émission proposée à l’approche de l’été quand l’épreuve du maillot de bain est redoutée par plusieurs personnes…

S’il ne donne pas de sa personne cette fois-là, Mac Lesggy a déjà été le sujet de décryptage d’une de ses émissions. De 2016 à 2018, le présentateur s’est mis au sport pour tenter de prouver qu’il est possible de maigrir uniquement grâce à une activité physique. Ainsi, les caméras du programme l’ont suivi pendant deux ans et l’ont filmé sous toutes les coutures. Au moment de la diffusion du reportage en 2018, les téléspectateurs avaient découvert Mac Lesggy en sous-vêtements et en legging moulant s’adonnant à des expériences. Mais ce qui a marqué les fans du programme, ce sont les parties intimes du présentateur moulées et visibles ! De nombreux internautes n’ont pas caché leur étonnement à la vue des images et l’ont exprimé sur Twitter. Un buzz auquel Mac Lesggy ne s’attendait sûrement pas…

Par Non Stop People TV