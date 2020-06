Le football congolais et africain en deuil. Emeka Mamale, ancien Léopard a rendu l’âme ce jeudi des suites d’une maladie à Kinshasa, annonce la Fecofa (Fédération congoalise de football association).

Mamale est connu notamment pour avoir participé à 3 phases finales de CAN (1996, 1998 et 2000) avec la RD Congo. Sa belle carrière en club l’a conduit au DCMP et au TP Mazembe, Qwaqwa Stars et Kaizer Chiefs (Afrique du Sud).

A 42 ans, Mamale passait des diplômes d’entraineur. Il lorgnait notamment la Directeur technique nationale de la Fecofa.

Africa Top Sports

L’article Emeka Mamale : décès de l’ancien international congolais est apparu en premier sur Snap221.info.