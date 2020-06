Les événements malheureux survenus, mardi ,à Touba ne plaisent pas à Serigne Khassim Mbacké, petit- fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul. Dans une sortie médiatique, le jeune Mbacké- Mbacké, proche de la mouvance présidentielle, après avoir déploré ces dérives, a bien fait de rappeler à l’ ordre les émeutiers et d’ avertir : » Ce qui s’ est passé récemment, à Touba, est une honte. Voilà que des acteurs du transport dans la capitale du Mouridisme entendent déplacer leur problème dans un terrain qui n’ est pas le leur. L’Etat n’ a rien à voir sur la gestion de la gare routière avec cette odeur d’ argent évoquée C ‘est défier l’autorité du Khalife Général des Mourides que de vouloir agir de cette sorte. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou entretient de très bonnes relations avec nos gouvernants. C’est marcher contre sa volonté que de se frotter avec les forces de l’ordre. Il est aux antipodes de cette attitude », regrette Serigne Khassim Mbacké qui , de renchérir : » On ne laissera personne perturber la quiétude des populations, par ricochet des talibés. Il faut qu’on continue à respecter le caractère pieux de la Cité de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. La seule autorité qui vaille, c’est celle du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou .Tout le monde doit le suivre. Même les membres de la famille du Cheikh doivent le suivre. Pour les tirs de fusil lors de ces manifestations,un comité d’ enquête viendraen appui aux autorités judiciaires pour situer les responsabilités », avertit le jeune Mara.

