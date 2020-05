Emilie Nef Naf est une source d’inspiration et de motivation pour sa communauté. La jeune maman a l’habitude de partager des photos de ses changements physiques (mais également ses secrets, ndlr) qui depuis quelques années, ne cessent d’impressionner ses fans.

La belle brune a récidivé en publiant un montage d’une photo remontant à 2014 à l’époque où elle n’avait qu’un enfant et une autre d’aujourd’hui. Entre temps l’ex-compagne de Jérémy Ménez a eu un deuxième enfant et a changé radicalement ses habitudes pour obtenir un corps de rêve.

“Se motiver pour maigrir, c’est faire quelque chose pour soi et pas pour les autres. Perdre des kilos pour retrouver une santé de fer, ne plus être malade, être bien dans sa peau, avoir plus de confiance en soi sont des bonnes raisons de changer”, a-t-elle écrit en légende de ce nouvel avant/après.

Cependant, les mauvaises langues n’étaient pas loin et ne se sont pas gênées pour tacler celle qui a participé à la première saison de Mamans et Célèbres sur TFX.

“Oui, il faut dire la vérité, la chirurgie, ça aide beaucoup”, “C’est sûr que la chirurgie et le compte en banque aident... avec un peu de sport”…

Mais la gagnante de la troisième saison de Secret Story préfère largement se concentrer sur les nombreux messages de félicitations et de soutien !

