La polémique sur l’émission “célébrités et Religion” est loin de connaitre son épilogue. Dans un message l’animatrice Ya Awa, a adressé des remerciements à ses fans

Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j’ai tenu à vous adresser ce message afin de vous rassurer et dans la foulée, couper court à certaines rumeurs me concernant.

En vous ramenant l’émission Célébrités et religions pour laquelle j’estime avoir agit légalement en vertu d’une procuration régulière qui m’a été délivrée par le légitime propriétaire des droits , j’ai été extrêmement surprise d’être immédiatement victime de propos diffamatoires et injurieux, et ce, dès l’entame de la diffusion.

J’en prends bonne note. Je n’accepterai pas, cependant, que tant ma bonne foi que ma probité morale soient mises en doute de la sorte ; d’autant que le malentendu aurait pu être dissipé sans l’usage d’injures et de mercenaires s’en prenant à ma personne.

Ainsi, pour le moment, J’ai jugé plus sage de suspendre ma collaboration dans cette émission, pour permettre d’élucider et d’évaluer les dispositions légales pertinentes.

Nous aurons, (je vous le promets) , d’autres occasions de nous revoir très prochainement.

Je vous renouvelle mon affection et vous remercie pour vos nombreux témoignages de sympathie et de soutient .

