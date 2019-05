Emmanuel Adebayor : « Jésus m’a guidé vers l’islam »

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, Emmanuel Adebayor (31 ans), récite la « Shahada » communément appelé profession de foi. Récemment, interviewé par le quotidien The Herald, il revient en détail sur sa conversion à l’Islam au détriment du christianisme.

Évoquant les points de convergence entre le christianisme et l’Islam, Adebayor de s’expliquer en ces termes : « J’ai treize raisons valables sur pourquoi et comment les musulmans sont comme Jésus, et suivent les pas de Jésus plus que ce que la plupart des chrétiens croient », affirme-t-il dans le quotidien The Herald.

Citant des références précises, le joueur de développer ces fameux treize points de convergence entre les deux religions (13 points similaires entre la vie de Jésus telle évoquée dans le Coran, dans les textes bibliques. Ainsi, il rappelle que Jésus a invité à croire en Un Dieu Unique « Deutéronome 6:4, Marc 12:29″) tout comme les musulmans croient en un Seul Dieu. Il mettra également l’accent sur le fait que Jésus et d’autres prophètes de la Bible priaient en posant leur front sur le sol (Matthew 26: 39). Les musulmans prient de même (verset 3:43).

L’ancien attaquant d’Arsenal et Manchester City de revenir sur sa propension à suivre les autres Prophètes, sa circoncision, mais aussi sa non consommation du porc, le jeûne de 40 jours qu’il effectuait. Autant de raisons qui ont motivées sa reconversion à l’islam.