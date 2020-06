La dame au chapeau pousse des coups de gueule auprès de président de la Républiqe

Geneviève de Fontenay a un avis – tranché – sur de nombreux sujets. Avis qu’elle n’hésite pas à partager avec Emmanuel Macron. Invitée sur Non Stop People, la dame au chapeau confirme que le président de la République et elle continuent d’échanger des SMS. “Je n’aurais jamais pensé que j’allais correspondre avec un président de la République. J’en ai vu passer pas mal vu mon grand âge maintenant”, indique celle qui accuse Sylvie Tellier de s’approprier la célébration du centenaire de Miss France . L’ancienne patronne des Miss France raconte ensuite leur rencontre : “Par hasard, quand j’ai répondu à l’invitation de Gérard Collomb à Lyon pour assister au premier meeting (d’Emmanuel Macron ndlr). On était dans le même voiture de TGV avec aussi Brigitte Macron. On a parlé, on a fait des photos et c’est là qu’il m’a donné son numéro de portable”, révèle Geneviève de Fontenay.

Que peuvent bien échanger la dame au chapeau et Emmanuel Macron ? “Je lui envoie des SMS, ça dépend de l’actualité, elle est chargée en ce moment. Je dis qu’en ce moment nous sommes dans un foutoir national. Partout c’est le foutoir. Il ne me répond pas forcément. Il ne m’envoie pas balader. Il me dit ‘vous êtes en forme’”, raconte-t-elle. En septembre dernier, toujours sur le plateau de “L’Instant de Luxe”, Geneviève de Fontenay avait dévoilé le contenu de leurs échanges. “Il m’a écrit dernièrement. Je lui disais ‘Moi je ne suis pas très sympa avec vous, si vous voulez j’arrête’. Ah non, je lis !” aurait alors indiqué le président.

Par Non Stop People TV