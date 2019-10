Une jeune dame, du nom de Yacine Sané, a été tuée, ce matin, entre Tally Mame Diarra et Sicap-Mbao. Selon les témoins, la victime se rendait au travail au moment des faits. La nouvelle de sa mort plonge sa famille dans l’émoi total. « Elle a été agressée, ce matin lorsqu’elle partait au travail aux environs de 6 h du matin.

C’est une de mes filles qui séjourne à Kolda qui m’a appelée au téléphone pour me faire part de la situation. Et une fois sur place, j’ai découvert Yacine par terre. Par la suite, on a alerté les sapeurs-pompiers et c’est au cours de son évacuation vers l’hôpital qu’elle a succombé», renseigne Marième Diop, mère de la victime.