Après un an d’attente et plusieurs tentatives avortées de réouverture, le parvis de la cathédrale, ravagée par un immense incendie le 15 avril 2019, a été rendu aux promeneurs et aux pèlerins aux deux-tiers. Le dernier étant toujours réservé au chantier de restauration, qui a repris avec le déconfinement. Les grandes palissades métalliques qui barraient la vue ont été enlevées dans la matinée.