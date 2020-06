A fin avril 2020, l’emploi salarié du secteur moderne s’est replié de 8,4% par rapport au mois précédent, en liaison avec la baisse des effectifs dans le secondaire et le tertiaire.

Les pertes d’emplois sont observées dans tous les sous-secteurs d’activités, notamment les industries, la construction, les services et le commerce informe la direction générale de la planification et des politiques économiques. Sur un an, les effectifs salariés ont baissé de 2,6% au mois d’avril 2020. Cette évolution est attribuable à la contraction de postes pourvus dans le secondaire, spécifiquement dans les industries et les BTP, dans une moindre mesure. Toutefois, le nombre de salariés dans le commerce s’est replié de 3,5% sur la période. Pour ce qui est du secteur tertiaire, l’évolution du secteur tertiaire a fait ressortir une contraction de 3,4% de l’activité, en variation mensuelle, au mois d’avril 2020. Cette contreperformance est imputable au commerce, aux « activités financières et d’assurances », aux « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives », aux « activités de services et de soutien de bureau », à l’enseignement et à l’« information et communication ». Toutefois, les activités immobilières et les « activités spécialisées, scientifiques et techniques » se sont respectivement accrues de 131,3% et 29,5% sur cette période. Sur un an, une baisse de 10,9% de l’activité du tertiaire est notée en avril 2020, attribuable au commerce, à l’« information et communication », au transport, aux « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives », aux « activités de services et de soutien de bureau », aux « activités spécialisées, scientifiques et techniques », à l’« hébergement et restauration » et aux « activités financières et d’assurance ». Quant au secteur secondaire, il a enregistré une baisse de 15,2% en variation mensuelle, essentiellement imputable à la « fabrication de produits agroalimentaires », à la « filature, tissage et ennoblissement textile », à la « fabrication de produits chimiques de base », au « travail du caoutchouc et du plastique» et à « la fabrication de savons, détergents et produits d’entretien ». Par ailleurs, précise la source, les activités extractives, la construction et la « production et distribution d’électricité et de gaz » se sont bien comportées sur la période. Sur une base annuelle, l’activité dans le secteur secondaire a baissé de 10%, en liaison avec les contreperformances de la « fabrication de produits agroalimentaires », du « travail du cuir; fabrication d’articles de voyage et de chaussures », de la « production de métallurgie et de fonderie; fabrication d’ouvrage en métaux » et du « sciage et rabotage de bois ». En revanche, la « filature, tissage et ennoblissement textile », les activités extractives, la « production et distribution d’électricité et de gaz » et la construction ont affiché de bons résultats sur la période. S’agissant du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture), il s’est contracté de 26,8%, en variation mensuelle. Cette situation explique la direction générale de la planification et des politiques économiques traduit les contreperformances des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche. Sur un an, un repli de 27 % du secteur primaire est constaté en avril 2020, en liaison avec la baisse des débarquements de la pêche et de l’abattage contrôlé de viande.

Zachari BADJI

Rewmi.com

