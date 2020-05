Trois entreprises se sont associées pour produire du pain avec des invendus de la bière Leffe . Une partie de cette production ira aux Banques Alimentaires.

La solidarité s’organise en Belgique. Delhaize, La Lorraine Bakery Group et AB InBev ont signé un partenariat afin de produire du pain à la bière Leffe, rapporte la DH. « En ces temps où les dons de nourriture et de boissons sont limités dû à la diminution des invendus dans les magasins, il est important de trouver une solution pour soutenir ces organisations encore plus que d’habitude », souligne Charlotte De Vroey, responsable du département durabilité de Delhaize.

Deux pains sont ainsi produits avec des invendus de Bière Leffe. La bière remplace l’eau dans la fabrication. « En raison de la fermeture temporaire des cafés et restaurants, nous avons réfléchi à une solution créative pour nos fûts de Leffe destinés à l’Horeca », explique à la DH Emma Pieters, Senior Brand Manager chez AB InBev. Pour cinq pains vendus, les trois entreprises s’engagent à offrir un pain aux Banques Alimentaires.

Ces deux pains, 100% Belges, sont fabriqués dans l’un des ateliers La Lorraine. Depuis le 7 mai, ces deux produits sont disponibles au prix de 2,29 euros l’unité dans toutes les boutiques Delhaize. Une initiative particulièrement appréciée par Jozef Mottar, administrateur délégué de la Fédération Belge des Banques Alimentaires. « Je tiens à remercier sincèrement Delhaize, La Lorraine et AB InBev pour cette belle action. Le pain étant un produit de base important pour tout un chacun, l’initiative visant à nous soutenir dans la noble cause qui est la nôtre ne peut être qu’applaudie. Ce beau geste de solidarité fait chaud au cœur et nous motive encore plus à rester engagés dans la lutte contre la faim dans notre pays qui malheureusement s’accroît encore durant cette crise de coronavirus », a-t-il confié à la DH.