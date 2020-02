La Corée du Sud a confirmé 161 autres personnes atteintes du coronavirus et un autre patient décédé, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies du pays (KCDC) plus tôt dans la journée.

Cela porte le nombre de décès dus aux coronavirus en Corée à sept et le nombre de cas à l’échelle nationale à 763.

Le KCDC a déclaré dans un communiqué que le septième décès était survenu hier et qu’il y avait une enquête sur la relation entre le décès et la maladie. Le patient était un homme de 62 ans et lié à l’hôpital Daenam de Cheongdo.

Sur un total de 763 cas, 11 sont des membres du service militaire, a confirmé le ministère de la Défense aujourd’hui – huit sont dans l’armée, et un dans la marine, l’armée de l’air et le corps des marines.

Association de groupes religieux: Jusqu’à présent, environ la moitié des cas en Corée du Sud sont liés au groupe religieux de Shincheonji dans la ville de Daegu. Sur les 161 nouveaux cas annoncés aujourd’hui, 131 proviennent de Daegu et 129 sont liés au groupe religieux.

Sur les 763 cas nationaux, 455 sont désormais liés au groupe.