Les témoignages se succèdent et se ressemblent suite à l’annonce du décès de l’ancien animateur de la RTS, Moïse Ambroise Gomis. Ses anciens collaborateurs retiennent de lui de beaux souvenirs. Ils le peignent comme une icône qui a su inspirer des générations. « C’est une grosse perte pour le monde des médias surtout de l’audiovisuel. Moïse était un parchemin de la radio et de la télévision. C’est quelqu’un qui fait des émules. Il a fait aimer ce métier à plus d’un dont moi-même. Il était mon ainé que j’ai côtoyé et suivi. Nous étions dans la même boite, la Rts », a témoigné le célèbre animateur, Michaël Soumah. Selon lui, l’ancien animateur de l’émission ’’Antenne midi’’, tous les samedis, sur la chaîne nationale, a eu également à faire la promotion de beaucoup d’artistes, dans les différents métiers de l’art.

Ces propos de Michaël Soumah sont confirmés par l’actuelle organisatrice de ’’Miss Sénégal’’, Amina Badiane. Celle qui a repris le flambeau de l’organisation de « Miss Sénéfgal ». « Nous avons perdu un monument de l’art. Une icône. C’est grâce à son beau travail que Miss Sénégal a connu le succès qu’il a aujourd’hui. Nous présentons nos condoléances au monde entier », a-t-elle déclaré.