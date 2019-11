Le choc Liverpool-City se joue déjà hors du terrain avant la chaude explication de dimanche prochain. Guardiola a «moussé» l’affiche en accusant Sadio Mané de plongeur. Les fans des Reds sont entrés en jeu en faisant une demande insolite à la star sénégalaise.

Ce n’est que le début du mois de novembre et pourtant le choc de la semaine prochaine entre Liverpool et Manchester City à Anfield s’annonce comme décisif pour le titre. Une victoire de Liverpool permettra aux Reds d’avoir neuf points d’avance sur son rival. Un succès de Manchester City et c’est le retour à trois points.

Après la victoire de Liverpool à Aston Villa samedi, Sadio Mané a été critiqué par Pep Guardiola qui tente ainsi de lancer ce choc.

Interrogé sur la victoire encore plus spectaculaire de Liverpool contre Aston Villa, le coach de City a bizarrement ciblé le héros du match à Villa Park, Sadio Mané. Il accuse le Sénégalais de plongeur.

« Imiter la célébration de Luis Suarez en 2012… »

Logiquement, cela a irrité les fans de Liverpool et leur a aussi donné une idée, selon Afriquesports. En 2012, David Moyes a dit quelque chose de similaire avant un derby du Merseyside. Il a ciblé Luis Suarez et prétendait qu’il était un plongeur. Deux jours plus tard, Suarez a marqué un but à Goodison Park et a célébré avec une plongée au saumon devant Moyes. Aujourd’hui, les supporters de Liverpool demandent à Sadio Mané de faire exactement la même chose devant Guardiola, s’il marque la semaine prochaine.

