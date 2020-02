PUBLICITÉ

Au lendemain de la mort tragique de trois petits enfants âgés entre 4 et 5 ans, dans un incendie, chez eux à Darou Marnane, des populations de la ville sainte de Touba s’interrogent sur la supposée lenteur notée dans l’enquête de l’affaire Baye Daouda Touré (2 ans) et Serigne Mbacké Madina Touré (3 ans), égorgés dans la nuit du 26 au 27 septembre 2019, à Touba.

Mais, une source policière a indiqué à Seneweb que les investigations se poursuivent, depuis le jour des faits. D’ailleurs, nous souffle-t-on, des prélèvements faits sur les lieux du crime par la police scientifique sont envoyés à Bordeaux (France) pour analyse. Et les résultats pourraient permettre d’identifier l’auteur ou les auteurs de ce meurtre, rassure notre source, qui ajoute que la police a déployé des moyens matériels et humains pour faire la lumière sur cette horrible affaire.

L’arrestation de l’auteur est adossée aux conclusions que doit déposer la police scientifique.

La maison familiale désertée

En attendant, il est à signaler que le domicile familial où les enfants ont été égorgés, est déserté. Et pour cause, les deux épouses, mamans de Baye Daouda Touré et Serigne Mbacké Madina Touré, déjà étendues par les enquêteurs, ont toutes rejoint leurs maisons paternelles respectives, « en attendant d’y voir plus clair », confie un proche de la fmille Touré.

