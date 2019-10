L’enquête sur l’affaire des deux enfants égorgés dans la nuit du 26 septembre à Touba dans leur sommeil, connait un rebondissement de taille. La Division des investigations criminelles (DIC), a identifié le présumé meurtrier , dont l’arrestation serait imminente.

Pour Rappel, Serigne Mbacké Madina Touré et Mame Daouda Touré, âgés de deux et cinq ans, membres d’une même famille, ont été découverts égorgés dans leur chambre. Les deux garçons sont les fils de la première et de la seconde épouse du père de famille polygame, Bara Touré, qui choqué par la mort brutale de ses deux fils, avait tenté de se suicider en se tranchant la gorge.