Rebondissement dans l’affaire de Walid Hassan, ce conducteur qui, en état d’ébriété, avait, dans la nuit 7 au 8 juin 2019, tué les trois enfants guinéens aux Almadies. Condamné, en première instance, à 3 ans de prison ferme et 200 millions de francs CFA, le prévenu avait interjeté appel pour obtenir des circonstances atténuantes.

Jugé en appel, la décision de la première instance a été réformée. La peine qui lui a été infligée est revue à la baisse. Il est condamné à 8 mois ferme et 18 mois de probation. C’est-à-dire son permis de conduire est suspendu pour 18 mois.

En sus, il est également interdit de conduire un véhicule pendant 18 mois mais également de fréquenter les bars, restaurants et autres lieux de consommation de boissons alcoolisées. Et, en cas de violation de l’une de ces interdictions, il va purger les 18 mois de probation.

Pour rappel, les faits se sont déroulés dans la nuit du 7 au 8 juin dernier. Walid Hassan était dans un restaurant-bar pour la célébration du mariage de sa meilleure amie. Il a quitté les lieux vers 3h du matin pour rentrer chez lui.

Ivre, il a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans une maison où il a tué trois guinéens alors qu’ils dormaient paisiblement dans leur chambre. A la barre, il avait reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de s’incliner à la mémoire des disparus.