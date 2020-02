Entre Adja Diallo et Ibou Touré ce n’est plus le parfait amour. Le couple s’est encore séparé pour la énième fois.

C’est Adja Diallo qui a elle meme donné l’information sur son compte instagram et snapchat.

Il y a de cela quelques mois, Adja Diallo avait décidé de ne plus être avec son mari. Mais on dirait que le couple cherche à faire du buzz. Vont-ils encore cette fois se remettre à nouveau? En tout cas, l’ex mannequin semble avoir retourné définitivement la page de son amoureux et footballeur.

